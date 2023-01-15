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У Польщі майже у 10 разів виріс попит на працівників зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 28 січ, 2023 15:00
Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з серпня 2022 року у Польщі фіксують пікове зростання попиту на україномовних працівників. Це пов'язують з тим, що на період січень - вересень 2022 року у Польщі зареєструвалися понад 10 тисяч українських компаній.
Дивися повний текст У Польщі майже у 10 разів виріс попит на працівників зі знанням української
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