RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Польщі майже у 10 разів виріс
попит на працівників зі...

У Польщі майже у 10 разів виріс попит на працівників зі...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 січ, 2023 15:00

У Польщі майже у 10 разів виріс попит на працівників зі...

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з серпня 2022 року у Польщі фіксують пікове зростання попиту на україномовних працівників. Це пов'язують з тим, що на період січень - вересень 2022 року у Польщі зареєструвалися понад 10 тисяч українських компаній.

Дивися повний текст
У Польщі майже у 10 разів виріс попит на працівників зі знанням української
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98691
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Польщі майже у 10 разів виріс попит на працівників зі...
R2 » Суб 28 січ, 2023 15:00
0 10
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 січ, 2023 15:00
R2
Wizz Air набирає працівників зі знанням англійської та...
R2 » Чет 19 січ, 2023 18:29
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 січ, 2023 18:29
gazetantr
45% всіх іноземних компаній, що відкрилися в Польщі в...
R2 » Нед 15 січ, 2023 16:46
1 196
Переглянути останнє повідомлення
Нед 15 січ, 2023 16:46
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (5985)
28.01.2023 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.