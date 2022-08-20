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Після завершення війни ЄС вирішуватиме, що робити з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 29 січ, 2023 20:57
Пропонуємо до обговорення:
Посол України у Євросоюзі Всеволод Ченцов зазначив, що після завершення війни доведеться шукати збалансоване рішення щодо майбутнього українців, які зараз переїхали до ЄС і оформили тимчасовий захист.
Дивися повний текст Після завершення війни ЄС вирішуватиме, що робити з українськими біженцями
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