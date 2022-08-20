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Чого не варто робити зі
смартфоном після покупки

Чого не варто робити зі смартфоном після покупки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 січ, 2023 08:01

Чого не варто робити зі смартфоном після покупки

Пропонуємо до обговорення:
Ви придбали новий смартфон. Зрозуміло, що перше враження та емоції швидко минають. Як продовжити задоволення від використання нового гаджета і не затьмарити його ще в день покупки?

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Чого не варто робити зі смартфоном після покупки
R2
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