Ви придбали новий смартфон. Зрозуміло, що перше враження та емоції швидко минають. Як продовжити задоволення від використання нового гаджета і не затьмарити його ще в день покупки?
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Чого не варто робити зі смартфоном після покупки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 30 січ, 2023 08:01
Чого не варто робити зі смартфоном після покупки
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Дивися повний текст
Чого не варто робити зі смартфоном після покупки
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