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​ДБР викрило керівницю
податкової Києва на...

​ДБР викрило керівницю податкової Києва на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:25

​ДБР викрило керівницю податкової Києва на...

Пропонуємо до обговорення:
Працівники ДБР викрили керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках.

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​ДБР викрило керівницю податкової Києва на багатомільйонних незаконних схемах збагачення
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