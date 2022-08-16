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Кабмін звільнив
керівний склад Митниці

Кабмін звільнив керівний склад Митниці
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 01 лют, 2023 17:25

Кабмін звільнив керівний склад Митниці

Пропонуємо до обговорення:
Уряд на сьогоднішньому засіданні звільнив керівний склад Державної митної служби.

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Кабмін звільнив керівний склад Митниці
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