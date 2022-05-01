У середу, 1 лютого голова фракції Слуга народу Давид Арахамія заявив про звільнення всього керівного складу митниці.
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Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці
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Додано: Сер 01 лют, 2023 17:25
Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу...
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Дивися повний текст
Арахамія анонсував звільнення всього керівного складу митниці
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