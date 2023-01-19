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З 1 січня 2023 року треба сплачувати авансовий внесок з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 02 лют, 2023 05:51
Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня 2023 року необхідно буде сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, які здійснюють валютообмінні оперції.
Дивися повний текст З 1 січня 2023 року треба сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток підприємств, які здійснюють валютообмінні операції
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