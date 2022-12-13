RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Податок на розкіш: за які
авто доведеться заплатити у...

Податок на розкіш: за які авто доведеться заплатити у...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 08:33

Податок на розкіш: за які авто доведеться заплатити у...

Пропонуємо до обговорення:
Мінекономіки оприлюднило перелік моделей автомобілів, що підпадають під транспортний податок (так званий податок на розкіш) у 2023 році.

Дивися повний текст
Податок на розкіш: за які авто доведеться заплатити у 2023 році
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98705
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 08:34

Автомобіль вартістю 56000$ (менше річного доходу сім'ї айтішніків) - ууууу яка розкіш. Напевно автори закону ніколи не сиділив "розкішних" Prado або Grand Cherokee
Amid
 
Повідомлень: 1761
З нами з: 12.06.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 318 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці стали менше купувати авто: найпопулярніші марки...
R2 » Чет 02 лют, 2023 02:29
1 48
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 02:29
mambur
McLaren, Rolls-Royce та Bugatti: ТОП-10 елітних авто,...
R2 » Вів 17 січ, 2023 09:40
1 205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 17 січ, 2023 09:49
Мизантрóп
Які авто мають проходити техогляд
R2 » Вів 13 гру, 2022 12:56
1 1672
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 гру, 2022 13:08
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (2257)
02.02.2023 08:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.