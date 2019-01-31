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Как отправить наличные доллары
из Украины в другую страну

Как отправить наличные доллары из Украины в другую страну
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:17

Как отправить наличные доллары из Украины в другую страну

Подскажите пожалуйста, можно ли и как отправить наличные доллары из Украины в другую страну, чем лучше и выгоднее. Заранее спасибо.
Arachnid
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:19

  Arachnid написав:Подскажите пожалуйста, можно ли и как отправить наличные доллары из Украины в другую страну, чем лучше и выгоднее. Заранее спасибо.

Наличные...., то через меня :P :P :P
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 6180
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