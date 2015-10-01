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Как отправить наличные доллары
из Украины в другую страну

Как отправить наличные доллары из Украины в другую страну
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:17

Как отправить наличные доллары из Украины в другую страну

Подскажите пожалуйста, можно ли и как отправить наличные доллары из Украины в другую страну, чем лучше и выгоднее. Заранее спасибо.
Arachnid
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:19

  Arachnid написав:Подскажите пожалуйста, можно ли и как отправить наличные доллары из Украины в другую страну, чем лучше и выгоднее. Заранее спасибо.

Наличные...., то через меня :P :P :P
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 лют, 2023 21:45

  Игорь Алексеевич написав:
  Arachnid написав:Подскажите пожалуйста, можно ли и как отправить наличные доллары из Украины в другую страну, чем лучше и выгоднее. Заранее спасибо.

Наличные...., то через меня :P :P :P

меня банки интересуют
Arachnid
 
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Повідомлення Додано: Суб 04 лют, 2023 08:27

  Arachnid написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Arachnid написав:Подскажите пожалуйста, можно ли и как отправить наличные доллары из Украины в другую страну, чем лучше и выгоднее. Заранее спасибо.

Наличные...., то через меня :P :P :P

меня банки интересуют


у него надежно как в банке :mrgreen:
у меня, кстати, тоже :shock:
cohan
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