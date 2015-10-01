|
|
|
Как отправить наличные доллары из Украины в другую страну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:17
Подскажите пожалуйста, можно ли и как отправить наличные доллары из Украины в другую страну, чем лучше и выгоднее. Заранее спасибо.
-
Arachnid
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 07.09.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:19
-
Игорь Алексеевич
-
-
- Повідомлень: 6187
- З нами з: 13.09.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 686 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 02 лют, 2023 21:45
-
Arachnid
-
-
- Повідомлень: 66
- З нами з: 07.09.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|