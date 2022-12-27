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Податкову реформу проведуть у 2023-му: вона зачепить...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 03 лют, 2023 20:27
Пропонуємо до обговорення:
Робота над законопроектом про податкову реформу в Україні добігає кінця, після погодження з Міжнародним валютним фондом проект буде передано до Верховної Ради. Тому реформу буде проведено вже цього року.
Дивися повний текст Податкову реформу проведуть у 2023-му: вона зачепить зарплати кожного українця
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:14
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Додано: П'ят 03 лют, 2023 22:29
6333280 написав:Гетьманцев?
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