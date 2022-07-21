RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ТОП-5 помилок водіїв: як не
варто економити на пальному

ТОП-5 помилок водіїв: як не варто економити на пальному
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 11:53

ТОП-5 помилок водіїв: як не варто економити на пальному

Пропонуємо до обговорення:
Зростання цін на бензин не за горами, тому водії прагнуть звести до мінімуму витрату палива. Ось лише не всі методи можуть бути однаково ефективними.

Дивися повний текст
ТОП-5 помилок водіїв: як не варто економити на пальному
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98709
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гроші за вагу: українських водіїв попередили про нові...
R2 » П'ят 06 січ, 2023 17:01
1 280
Переглянути останнє повідомлення
Суб 07 січ, 2023 07:06
lis3121
Очікувати знижок не варто: експерти пояснили, чим...
R2 » Суб 17 гру, 2022 21:57
2 393
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 гру, 2022 22:02
75stasstas75
У Євросоюзі запровадили нові пільги для українських водіїв
R2 » Чет 21 лип, 2022 22:43
2 399
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2022 10:33
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
МТБ Банк (144)
05.02.2023 12:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.