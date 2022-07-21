Зростання цін на бензин не за горами, тому водії прагнуть звести до мінімуму витрату палива. Ось лише не всі методи можуть бути однаково ефективними.
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ТОП-5 помилок водіїв: як не варто економити на пальному
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Додано: Нед 05 лют, 2023 11:53
ТОП-5 помилок водіїв: як не варто економити на пальному
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Дивися повний текст
ТОП-5 помилок водіїв: як не варто економити на пальному
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