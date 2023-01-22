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В НБУ спрогнозували ціни
на бензин в 2023 році

В НБУ спрогнозували ціни на бензин в 2023 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 18:25

В НБУ спрогнозували ціни на бензин в 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється в "Інфляційному звіті" Національного банку України (січень 2023 року).

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В НБУ спрогнозували ціни на бензин в 2023 році
R2
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