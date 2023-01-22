Про це повідомляється в "Інфляційному звіті" Національного банку України (січень 2023 року).
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В НБУ спрогнозували ціни на бензин в 2023 році
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Додано: Нед 05 лют, 2023 18:25
В НБУ спрогнозували ціни на бензин в 2023 році
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Дивися повний текст
В НБУ спрогнозували ціни на бензин в 2023 році
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