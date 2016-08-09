Додано: Нед 05 лют, 2023 23:50
"Для регистрации в интернет-банкинге лучше иметь отдельный телефонный номер, который вы никому не будете разглашать и не использовать для регистрации в соцсетях или на сайтах. Это будет ваш финансовый номер телефона, который, кроме вас, никто не узнает"
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Этот номер из банка утекает заинтересованным лицам вместе с информацией, что у тебя денежки есть, куда быстрее и гарантированнее, чем с какого-то сайта, где ты в огромной массе по большому счёту анонимов и слив её не так уж часто бывает.