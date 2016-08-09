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Як через мобільний телефон
шахраї можуть "обчистити"...

Як через мобільний телефон шахраї можуть "обчистити"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 23:49

Як через мобільний телефон шахраї можуть "обчистити"...

Пропонуємо до обговорення:
Інтернетом ширяться історії, коли телефонні шахраї, користуючись складною енергетичною ситуацією в країні і, як наслідок, проблемами з мобільним зв’язком, ошукують громадян.

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Як через мобільний телефон шахраї можуть \"обчистити\" банківські рахунки
R2
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Повідомлення Додано: Нед 05 лют, 2023 23:50

"Для регистрации в интернет-банкинге лучше иметь отдельный телефонный номер, который вы никому не будете разглашать и не использовать для регистрации в соцсетях или на сайтах. Это будет ваш финансовый номер телефона, который, кроме вас, никто не узнает"
Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Этот номер из банка утекает заинтересованным лицам вместе с информацией, что у тебя денежки есть, куда быстрее и гарантированнее, чем с какого-то сайта, где ты в огромной массе по большому счёту анонимов и слив её не так уж часто бывает.
moveton
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