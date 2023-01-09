Довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна: тепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку "Дія".
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В Україні запустили електронний витяг про місце проживання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 06 лют, 2023 21:44
В Україні запустили електронний витяг про місце проживання
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В Україні запустили електронний витяг про місце проживання
Додано: Пон 06 лют, 2023 21:44
Заказать-то её можно. А что скажут в банке, когда потребуют справку о регистрации, чтобы засунуть её в копир и тут ты им этот модный PDF в смартфоне?
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