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В Україні запустили електронний
витяг про місце проживання

В Україні запустили електронний витяг про місце проживання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:44

В Україні запустили електронний витяг про місце проживання

Пропонуємо до обговорення:
Довідка про реєстрацію місця проживання більше не потрібна: тепер витяг про місце проживання можна отримати в застосунку "Дія".

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В Україні запустили електронний витяг про місце проживання
R2
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Повідомлення Додано: Пон 06 лют, 2023 21:44

Заказать-то её можно. А что скажут в банке, когда потребуют справку о регистрации, чтобы засунуть её в копир и тут ты им этот модный PDF в смартфоне?
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 08:33

Re: В Україні запустили електронний витяг про місце проживан

moveton написав:Заказать-то её можно. А что скажут в банке, когда потребуют справку о регистрации, чтобы засунуть её в копир и тут ты им этот модный PDF в смартфоне?
Думаю що той, у кого є смартфон, докумекає що новомодний pdf можна роздрукувати на принтері
Boundless
 
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 08:56

  Boundless написав:
moveton написав:Заказать-то её можно. А что скажут в банке, когда потребуют справку о регистрации, чтобы засунуть её в копир и тут ты им этот модный PDF в смартфоне?
Думаю що той, у кого є смартфон, докумекає що новомодний pdf можна роздрукувати на принтері


а принтера-то и нет :mrgreen: :mrgreen:
я не шучу - в Форварде именно так: декларацию нельзя на мыло, надо приносить распечатанную, но паспорта сканят аж бегом :twisted:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 10:23

Re: В Україні запустили електронний витяг про місце проживан

Если гражданин — ВПО, то эта услуга для него недоступна. При попытке сформировать «електронний витяг про місце проживання» сервис выдает ошибку.
andrey_yasharov
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