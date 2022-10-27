Про це Резніков розповів у інтерв'ю одному з українських ЗМІ.
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Резніков назвав причину скасування додаткових винагород окремим військовим
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Додано: Вів 07 лют, 2023 20:45
Резніков назвав причину скасування додаткових винагород...
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Дивися повний текст
Резніков назвав причину скасування додаткових винагород окремим військовим
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