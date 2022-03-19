Як обміняти старі лампочки на LED: подробиці державної...

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Як обміняти старі лампочки на LED: подробиці державної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 07 лют, 2023 22:04
Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть безкоштовно обміняти застарілі лампи розжарювання на нові світлодіодні. Це стане можливим завдяки грантової підтримки ЄС щодо надання Україні 30 млн LED-ламп.
Дивися повний текст Як обміняти старі лампочки на LED: подробиці державної програми
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