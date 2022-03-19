RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як обміняти старі лампочки на
LED: подробиці державної...

Як обміняти старі лампочки на LED: подробиці державної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 лют, 2023 22:04

Як обміняти старі лампочки на LED: подробиці державної...

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть безкоштовно обміняти застарілі лампи розжарювання на нові світлодіодні. Це стане можливим завдяки грантової підтримки ЄС щодо надання Україні 30 млн LED-ламп.

Дивися повний текст
Як обміняти старі лампочки на LED: подробиці державної програми
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98715
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Раді розкрили подробиці запровадження додаткового мита
R2 » Сер 03 сер, 2022 17:40
3 727
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 сер, 2022 10:13
_hunter
Українське посвідчення водія можна обміняти на документ...
R2 » Вів 14 чер, 2022 16:00
2 589
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 чер, 2022 16:06
_hunter
Українці зможуть обміняти готівку на злоті у відділеннях...
R2 » П'ят 18 бер, 2022 22:05
2 941
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 бер, 2022 07:53
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (108)
07.02.2023 22:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.