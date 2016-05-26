АТ "Форвард Банк" віднесено до категорії неплатоспроможних

Правління Національного банку України віднесло АТ "Форвард Банк", яке належить росіянину Рустаму Таріко, до категорії неплатоспроможних. Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, разом з нарахованими процентами. Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам становить 1 535,6 млн грн.
Про це 8 лютого повідомила пресслужба НБУ.
Регулятор зауважив, що закриття Форвард Банку не вплине на стабільність банківського сектору України, адже частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків.
"Відповідне рішення ухвалене у зв’язку з неприведенням банком своєї діяльності у відповідність до вимог законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку після віднесення його до категорії проблемних. А також, ураховуючи подальше суттєве й незворотне погіршення фінансового стану цього банку за відсутності дієвих заходів для його поліпшення та неможливість і недостатність запланованої АТ "Форвард Банк" капіталізації", — пояснили в НБУ.