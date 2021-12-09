RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Citigroup офіційно оголосила
про поетапне згортання...

Citigroup офіційно оголосила про поетапне згортання...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 лют, 2023 12:50

Citigroup офіційно оголосила про поетапне згортання...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.

Дивися повний текст
Citigroup офіційно оголосила про поетапне згортання діяльності в рф
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98717
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення...
R2 » Чет 30 чер, 2022 07:00
1 1164
Переглянути останнє повідомлення
Чет 30 чер, 2022 07:00
sabotag1985
Samsung офіційно оголосив про запуск онлайн-магазину в...
R2 » Вів 18 січ, 2022 18:40
2 852
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 21:20
LutsMan
Evergrande вперше оголосила дефолт щодо виплат за...
R2 » Чет 09 гру, 2021 20:20
2 518
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 07:20
Попаданец

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (1498)
08.02.2023 13:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.