Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на обізнані джерела.
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Citigroup офіційно оголосила про поетапне згортання діяльності в рф
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Додано: Сер 08 лют, 2023 12:50
Citigroup офіційно оголосила про поетапне згортання...
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Дивися повний текст
Citigroup офіційно оголосила про поетапне згортання діяльності в рф
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