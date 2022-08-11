RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Zoom звільняє близько 15%
своїх співробітників та...

Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:03

Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та...

Пропонуємо до обговорення:
Zoom Video Communications звільнить 15% своєї робочої сили, або близько 1300 співробітників, у спробах пережити падіння попиту та скоротити свої витрати.

Дивися повний текст
Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98719
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 лют, 2023 00:03

пандемия оказалась фейком
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5143
З нами з: 27.09.19
Подякував: 103 раз.
Подякували: 426 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ілон Маск вирішив звільнити 5500 співробітників Twitter
R2 » П'ят 21 жов, 2022 23:49
2 721
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 жов, 2022 01:31
Gastarbaiter
Хакери викрали близько $2 мільярдів у криптовалюті за липень
R2 » Чет 18 сер, 2022 22:30
1 197
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 сер, 2022 22:30
kolodka_eduard
«Податок на Google» приніс бюджету близько 76 мільйонів...
R2 » Сер 10 сер, 2022 21:24
2 454
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 сер, 2022 11:47
valery_stavitsky

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.