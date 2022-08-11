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Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 09 лют, 2023 00:03
Пропонуємо до обговорення:
Zoom Video Communications звільнить 15% своєї робочої сили, або близько 1300 співробітників, у спробах пережити падіння попиту та скоротити свої витрати.
Дивися повний текст Zoom звільняє близько 15% своїх співробітників та зменшує зарплати топменеджерам
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Додано: Чет 09 лют, 2023 00:03
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