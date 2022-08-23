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Підроблене посвідчення водія -
яке за це покарання та як...

Підроблене посвідчення водія - яке за це покарання та як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:41

Підроблене посвідчення водія - яке за це покарання та як...

Пропонуємо до обговорення:
Єдиний законний спосіб отримати дійсне посвідчення водія вперше — це самостійно пройти 2 курси навчання в акредитованій автошколі та успішно скласти теоретичний та практичний іспити в сервісному центрі МВС.

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Підроблене посвідчення водія - яке за це покарання та як не попастися на шахраїв
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 00:42

Или, как говорят в этой самой автошколе: "успешно сдать НА теоретический и практический экзамены". Во всяком случае удостоверение после этого будет не отличить от настоящего.
moveton
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