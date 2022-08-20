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Українцям потрібно декларувати
виплати з-за кордону:...

Українцям потрібно декларувати виплати з-за кордону:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:09

Українцям потрібно декларувати виплати з-за кордону:...

Пропонуємо до обговорення:
Так, відтепер українці, які перебувають за кордоном під статусом тимчасового захисту й оформили принаймні одну виплату від міжнародних благодійних організацій чи урядів, зобов'язані задекларувати її.

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Українцям потрібно декларувати виплати з-за кордону: навіщо і як це зробити
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 08:10

Який смисл тоді подавати у податкову декларацію, якщо дохід не оподатковується
viktor_lliakhh
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:52

Бред
valentina19051981
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