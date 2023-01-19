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Назвали 5 найнадійніших
«автоматів»: в яких машинах їх...

Назвали 5 найнадійніших «автоматів»: в яких машинах їх...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:01

Назвали 5 найнадійніших «автоматів»: в яких машинах їх...

Пропонуємо до обговорення:
Серед автоматичних коробок є кілька дуже надійних агрегатів, ресурс яких становить сотні тисяч кілометрів. Справа в тому, що будь-який агрегат може вийти з ладу, але «автомати» зі списку вже давно добре себе зарекомендували, зазначають автомобільні експерти.

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Назвали 5 найнадійніших «автоматів»: в яких машинах їх знайти
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 10 лют, 2023 12:01

Для автора скажу, що крім автоматичних трансмісій які не люблять міських корків ще є гальмівні колодки і диски які не люблять частого гальмування, бури які не люблять твердих порід каменю, а кросівки швидше порвуться, якщо в них бігати...!!!
alen_del77
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