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Нерухомість у Туреччині:
ціни на квартири та будинки

Нерухомість у Туреччині: ціни на квартири та будинки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 07:37

Нерухомість у Туреччині: ціни на квартири та будинки

Пропонуємо до обговорення:
Попит на нерухомість у Туреччині зростає з кожним роком. Купівля житла у туристичній країні біля моря є вигідним вкладенням коштів.

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Нерухомість у Туреччині: ціни на квартири та будинки
R2
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