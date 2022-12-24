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Мобілізація в Україні: чи можуть вручити повістку, якщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 лют, 2023 09:55
Пропонуємо до обговорення:
В Україні з кінця 2022 року діють нові правила військового обліку. В одному із пунктів йдеться про військовозобов'язаних українців, які виїхали з країни. Однак повістку все одно можуть надіслати громадянину, який наразі перебуває за кордоном.
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