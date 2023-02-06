В Україні було змінено процедуру перевірки водіїв на перебування за кермом у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння.
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В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто
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Додано: Суб 11 лют, 2023 10:18
В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто
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В Україні по-новому перевірятимуть водіїв авто
Додано: Вів 14 лют, 2023 16:26
а что раньше они называли причину остановки)))
как были мразями так ими и остались.мусора не люди это касовый аппарат для бюджета
Додано: П'ят 17 лют, 2023 14:13
Развод полиции
Кого астоновили и предложили отказаться от исперизы
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