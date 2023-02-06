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В Україні значно здешевшали
популярні вживані автомобілі

В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 лют, 2023 23:39

В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
В Україні під час війни ціни на вживані автомобілі серйозно впали, у середньому вартість зменшилася на 10-15%

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В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі
R2
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Модератори: Ірина_, Модератор

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