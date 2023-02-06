В Україні під час війни ціни на вживані автомобілі серйозно впали, у середньому вартість зменшилася на 10-15%
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В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі
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Додано: Суб 11 лют, 2023 23:39
В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі
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Дивися повний текст
В Україні значно здешевшали популярні вживані автомобілі
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