Українці почали скаржитися на те, що попри ліміт у 100 тисяч за кордоном, їхні картки блокують навіть тоді, коли здійснив покупку на 20 тисяч гривень.
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Перевищив ліміт на картці: як діяти у такій ситуації за кордоном
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Додано: Нед 12 лют, 2023 11:53
Перевищив ліміт на картці: як діяти у такій ситуації за...
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Дивися повний текст
Перевищив ліміт на картці: як діяти у такій ситуації за кордоном
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