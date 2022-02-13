RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Перевищив ліміт на картці: як
діяти у такій ситуації за...

Перевищив ліміт на картці: як діяти у такій ситуації за...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 11:53

Перевищив ліміт на картці: як діяти у такій ситуації за...

Пропонуємо до обговорення:
Українці почали скаржитися на те, що попри ліміт у 100 тисяч за кордоном, їхні картки блокують навіть тоді, коли здійснив покупку на 20 тисяч гривень.

Дивися повний текст
Перевищив ліміт на картці: як діяти у такій ситуації за кордоном
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98730
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Безмитний режим торгівлі з Британією почне діяти вже в...
R2 » П'ят 27 тра, 2022 20:04
1 397
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 тра, 2022 20:04
moveton
Під час воєнного стану буде діяти 100% гарантія вкладів...
R2 » П'ят 01 кві, 2022 19:02
6 1529
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 кві, 2022 10:58
Amethyst
Завищені платіжки за газ: у «Нафтогазі» пояснили, як діяти
R2 » Нед 13 лют, 2022 19:55
4 1355
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 лют, 2022 22:49
Прораб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.