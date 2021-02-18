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Більшість українців у Чехії
готові повернутися додому

Більшість українців у Чехії готові повернутися додому
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:16

Більшість українців у Чехії готові повернутися додому

Пропонуємо до обговорення:
При цьому стільки ж людей мають кошти на існування в цій країні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на brnodaily.com.

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Більшість українців у Чехії готові повернутися додому
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 12:17

"почти половина из оккупированных областей" и "73% собираются вернуться"...
Уже бог с ним, что исследование "проводилось" традиционно не выходя из кабинета, но перед тем как вываливать в инет подобную лапшу, надо было хотя бы базовые цифры сверить.
antey1969
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