При цьому стільки ж людей мають кошти на існування в цій країні, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на brnodaily.com.
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Більшість українців у Чехії готові повернутися додому
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Додано: Нед 12 лют, 2023 12:16
Більшість українців у Чехії готові повернутися додому
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Більшість українців у Чехії готові повернутися додому
Додано: Нед 12 лют, 2023 12:17
"почти половина из оккупированных областей" и "73% собираются вернуться"...
Уже бог с ним, что исследование "проводилось" традиционно не выходя из кабинета, но перед тем как вываливать в инет подобную лапшу, надо было хотя бы базовые цифры сверить.
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