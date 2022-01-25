RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Головні ТОП-5 напрямків
для купівлі закордонної...

Головні ТОП-5 напрямків для купівлі закордонної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 лют, 2023 20:21

Головні ТОП-5 напрямків для купівлі закордонної...

Пропонуємо до обговорення:
Від початку повномасштабного вторгнення росії Україну покинули близько 14,5 мільйона громадян. Серед них й інвестори, які активно придивляються до вигідних локацій для придбання закордонної нерухомості.

Дивися повний текст
Головні ТОП-5 напрямків для купівлі закордонної нерухомості у 2023 році
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98735
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Попередній договір купівлі-продажу нерухомості: що треба...
R2 » П'ят 11 лют, 2022 20:04
1 412
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 лют, 2022 20:04
nighthawk5
Експерти назвали 5 помилок при купівлі вживаного авто
R2 » Суб 29 січ, 2022 11:47
3 805
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 січ, 2022 22:30
grygoriydmytruk
Головні причини ДТП та найбільша страхова виплата 2021...
R2 » Вів 25 січ, 2022 09:29
1 319
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 січ, 2022 09:29
Lunar

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.