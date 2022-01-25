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Головні ТОП-5 напрямків для купівлі закордонної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 лют, 2023 20:21
Пропонуємо до обговорення:
Від початку повномасштабного вторгнення росії Україну покинули близько 14,5 мільйона громадян. Серед них й інвестори, які активно придивляються до вигідних локацій для придбання закордонної нерухомості.
Дивися повний текст Головні ТОП-5 напрямків для купівлі закордонної нерухомості у 2023 році
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