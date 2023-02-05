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Щомісячні виплати за особливі заслуги: кому та скільки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 лют, 2023 12:51
Пропонуємо до обговорення:
Уряд ухвалив постанову про щомісячні грошові виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною і брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України.
Дивися повний текст Щомісячні виплати за особливі заслуги: кому та скільки будуть нараховувати
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