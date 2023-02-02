З початку впровадження послуги українці відкрили понад 60 тис таких депозитів в Sense Bank, середня сума вкладу склала близько 1630 доларів.
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Українці розмістили понад 100 млн доларів на депозиті в Sense Bank
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Додано: Вів 14 лют, 2023 16:52
Українці розмістили понад 100 млн доларів на депозиті в...
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Дивися повний текст
Українці розмістили понад 100 млн доларів на депозиті в Sense Bank
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