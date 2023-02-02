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Українці розмістили понад 100
млн доларів на депозиті в...

Українці розмістили понад 100 млн доларів на депозиті в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 16:52

Українці розмістили понад 100 млн доларів на депозиті в...

Пропонуємо до обговорення:
З початку впровадження послуги українці відкрили понад 60 тис таких депозитів в Sense Bank, середня сума вкладу склала близько 1630 доларів.

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Українці розмістили понад 100 млн доларів на депозиті в Sense Bank
R2
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