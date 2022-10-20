Національний банк України може повернутися до плаваючого курсоутворення ще до закінчення "періоду високих ризиків безпеки".
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В НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу в 2023 році
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Додано: Сер 15 лют, 2023 00:51
В НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу в...
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Дивися повний текст
В НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу в 2023 році
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