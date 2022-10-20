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В НБУ оцінили ймовірність
скасування фіксованого курсу в...

В НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 00:51

В НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу в...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України може повернутися до плаваючого курсоутворення ще до закінчення "періоду високих ризиків безпеки".

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В НБУ оцінили ймовірність скасування фіксованого курсу в 2023 році
R2
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