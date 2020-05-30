RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Гривня – скоріше благо, ніж
недолік»: НБУ про перехід...

«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:25

«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук розповів в інтерв’ю ЕП.

Дивися повний текст
«Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід України на євро
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98738
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:25

"Гривня – скоріше благо, ніж недолік". Тільки одне питання: для кого добре?
Бо якщо в країні відмінять гривню, то на чому наші валютчики-качелісти будуть спекулювати? Це ж їхній заробіток, майже з повітря робити грошові надприбутки. Хто при своєму розумі просто так відмовиться від гривні, типу, як бджоли від меду. Тому для банкірів і валютних міняйлів це як манна небесна.
вектор
 
Повідомлень: 7
З нами з: 20.01.23
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:56

Re: «Гривня – скоріше благо, ніж недолік»: НБУ про перехід..

Для чиновників звісно перевага: дефіцит бюджету - вмикаємо друкарський верстат і девальвуємо, а для народу, особливо пенсіонерів, гривня - зло. Хоча і Євро теж зло, але меньше. Не залишилось в світі нормальних грошей.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 540
З нами з: 29.07.22
Подякував: 43 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 14:54

Нам до евро, як до Токіо рачки
konjkov_il29
Аватар користувача
 
Повідомлень: 30
З нами з: 04.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 15:13

Единственная функция гривны - это возможность её девальвировать/обесценить по решению НБУ и правительства, когда им это нужно. Для людей, которые получают доходы в гривне примуществ от неё нет вообще никаких.
Значимость гривны за пределами страны - вообще нулевая.
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 202
З нами з: 14.12.17
Подякував: 36 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перехід на євро: порівняння Польщі та Литви (інфографіка)
R2 » П'ят 06 січ, 2023 21:32
2 408
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 06 січ, 2023 22:23
cohan
Гривня може зміцнитися до 21 за долар - експерт 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Суб 30 тра, 2020 07:37
44 7590
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 лют, 2022 12:41
Bobua
Аналітики прогнозують масовий перехід користувачів... 1, 2, 3, 4
R2 » Нед 02 січ, 2022 01:31
37 6254
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 січ, 2022 01:08
yama

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (6277)
15.02.2023 15:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.