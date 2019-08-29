Президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд готує нові кроки з дерегуляції української економіки. Бізнес отримає спрощення у десятках напрямів.
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Український бізнес отримає спрощення в десятках напрямків — Президент
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Додано: Чет 16 лют, 2023 10:27
Український бізнес отримає спрощення в десятках...
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Дивися повний текст
Український бізнес отримає спрощення в десятках напрямків — Президент
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