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В Україні оновили правила сплати податків на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 лют, 2023 18:38
Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році деяким українцям потрібно буде сплачувати податки на житло за новими правилами. Йдеться про власників квартир від 60 квадратних метрів та приватних будинків від 120 квадратних метрів.
Дивися повний текст В Україні оновили правила сплати податків на нерухомість: що змінилося
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Додано: Чет 16 лют, 2023 18:39
а куди платити?
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vitaliygoodlife
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Додано: Чет 16 лют, 2023 23:47
Интересно, а налоговая слышала про презумпцию невиновности?
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hazanovich_alexey
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Додано: П'ят 17 лют, 2023 01:59
hazanovich_alexey написав:
Интересно, а налоговая слышала про презумпцию невиновности?
Слышала. А что?
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moveton
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