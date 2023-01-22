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Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:16
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження у цивільному судочинстві".
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