RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Уряд схвалив проєкт закону
про цифровізацію суду

Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2023 18:16

Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо цифровізації судочинства та удосконалення наказного провадження у цивільному судочинстві".

Дивися повний текст
Уряд схвалив проєкт закону про цифровізацію суду
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98745
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher і 6 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Урядовий комітет схвалив антикорупційну програму на...
R2 » Чет 02 лют, 2023 10:14
1 190
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 лют, 2023 10:15
ruslan42212
Ахметов запускає проєкт "Серце Азовсталі" та виділяє 1...
R2 » Нед 22 січ, 2023 05:27
3 306
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 січ, 2023 19:31
User253
Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 млрд євро
R2 » Сер 11 січ, 2023 15:56
1 221
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 січ, 2023 15:56
andriymak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (853)
17.02.2023 18:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.