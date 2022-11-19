RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як біженцям з України отримати
постійну прописку у Фінляндії

Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:51

Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії

Пропонуємо до обговорення:
Українські біженці, які прибули до Фінляндії, можуть оформити прописку для проживання в цій країні.

Дивися повний текст
Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98746
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 14:51

Треба повертатися в Україну!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8484
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:07

  Investor_K написав:Треба повертатися в Україну!

То повертайтесь.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7274
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 1537 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:17

  BIGor написав:
  Investor_K написав:Треба повертатися в Україну!

То повертайтесь.

А я нікуди і не виїзжав.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8484
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:35

  Investor_K написав:
  BIGor написав:
  Investor_K написав:Треба повертатися в Україну!

То повертайтесь.

А я нікуди і не виїзжав.

То звідки така жага вказувати іншим що робити?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7274
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1098 раз.
Подякували: 1537 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 15:38

Re: Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінля

Звідси.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8484
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 836 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У двох областях України найвигідніше вкладати гроші в житло
R2 » Нед 29 січ, 2023 17:49
1 271
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 січ, 2023 17:49
cohan
Як отримати пенсійне посвідчення — інструкція
R2 » Суб 19 лис, 2022 01:32
2 391
Переглянути останнє повідомлення
Суб 19 лис, 2022 13:31
Faceless
Як отримати пенсії без світла та зв'язку
R2 » Сер 02 лис, 2022 17:57
1 242
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 лис, 2022 17:57
suport_besttipps

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (3810)
18.02.2023 16:23
Sense Bank (6347)
18.02.2023 16:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.