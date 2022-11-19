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Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 18 лют, 2023 14:51
Пропонуємо до обговорення:
Українські біженці, які прибули до Фінляндії, можуть оформити прописку для проживання в цій країні.
Дивися повний текст Як біженцям з України отримати постійну прописку у Фінляндії
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R2
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Додано: Суб 18 лют, 2023 14:51
Треба повертатися в Україну!
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Investor_K
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:07
Investor_K написав:
Треба повертатися в Україну!
То повертайтесь.
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BIGor
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:17
BIGor написав: Investor_K написав:
Треба повертатися в Україну!
То повертайтесь.
А я нікуди і не виїзжав.
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Investor_K
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:35
Investor_K написав: BIGor написав: Investor_K написав:
Треба повертатися в Україну!
То повертайтесь.
А я нікуди і не виїзжав.
То звідки така жага вказувати іншим що робити?
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BIGor
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Додано: Суб 18 лют, 2023 15:38
Звідси.
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Investor_K
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