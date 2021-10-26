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Від 1000 доларів і до
нескінченності — зарплатна...

Від 1000 доларів і до нескінченності — зарплатна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 лют, 2023 22:27

Від 1000 доларів і до нескінченності — зарплатна...

Пропонуємо до обговорення:
Вже декілька разів поспіль у щомісячних дослідженнях професія медіабаєра посідала перше місце серед найвисокооплачуваніших не ІТ-посад за середньою зарплатою від 70 000 грн і більше.

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Від 1000 доларів і до нескінченності — зарплатна приманка чи медіабаєрам справді так багато платять
R2
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