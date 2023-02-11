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Коли й кому проіндексують
пенсії в Україні у 2023 році

Коли й кому проіндексують пенсії в Україні у 2023 році
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 20 лют, 2023 17:12

Коли й кому проіндексують пенсії в Україні у 2023 році

Пропонуємо до обговорення:
Пенсії у 2023 році не підвищуватимуть. Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2 093 грн, а максимальна – 20 930 грн.

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Коли й кому проіндексують пенсії в Україні у 2023 році
R2
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