Пенсії у 2023 році не підвищуватимуть. Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2 093 грн, а максимальна – 20 930 грн.
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Коли й кому проіндексують пенсії в Україні у 2023 році
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Додано: Пон 20 лют, 2023 17:12
Коли й кому проіндексують пенсії в Україні у 2023 році
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Дивися повний текст
Коли й кому проіндексують пенсії в Україні у 2023 році
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