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Finance.ua запустив офіційну
сторінку в Instagram!

Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram!
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Forex в Україні - Технічний аналіз курсів валют Форекс
Прогноз курсу долара і євро, обмін валют, технічний аналіз EUR/USD на ринку Форекс
Повідомлення Додано: Вів 21 лют, 2023 14:29

Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram!

Шановні форумчани!

Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram! Здійснилося.)

Будемо публікувати там корисну інфу про останні новини, фінансові тенденції та історії. Все це буде вміло
приперчено якісними зображеннями та корисними інфографіками.

З офіційною Instagram-сторінкою Finance.ua Ви легко 💯будете «ловити потрібні інсайти», «перебувати у стані грошового потоку», «розривати фінансові шаблони».

Тож долучайтеся вже зараз!👏

https://www.instagram.com/finance.ua.official/

Також не соромтеся долучати друзів, родичів, та навіть домашніх улюбленців. Там буде файно :wink:
Ірина_
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Повідомлень: 3608
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Повідомлення Додано: Чет 09 бер, 2023 14:33

Шановні форумчани, нагадуємо!
Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram.
Долучайтеся!
https://www.instagram.com/finance.ua.official/
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 14.09.13
Подякував: 919 раз.
Подякували: 1906 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 04 кві, 2023 11:44

Шановні форумчани, нагадуємо!
Finance.ua запустив офіційну сторінку в Instagram.
Долучайтеся!
https://www.instagram.com/finance.ua.official/
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3608
З нами з: 14.09.13
Подякував: 919 раз.
Подякували: 1906 раз.
 
Профіль
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Відповісти
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