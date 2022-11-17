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Україна готується до приватизації трьох промислових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 21 лют, 2023 16:08
Пропонуємо до обговорення:
Фонд держмайна готує до приватизації підприємства у Запоріжжі – «Запорізький титано-магнієвий комбінат», «Кремнійполімер» та «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат».
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Додано: Вів 21 лют, 2023 16:08
Ага, самое время. Готовят за копейки отдать правильным людям. Ничего не меняется.
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Додано: Вів 21 лют, 2023 16:41
эх, глинозем, глинозем
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