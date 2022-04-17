Під час пошуку роботи в ІТ, жінки просять на 10–30% меншу зарплату, аніж чоловіки.
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Жінки в IT просять на 10-30% меншу зарплату, ніж чоловіки (інфографіка)
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Додано: Вів 21 лют, 2023 20:33
Жінки в IT просять на 10-30% меншу зарплату, ніж...
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Дивися повний текст
Жінки в IT просять на 10-30% меншу зарплату, ніж чоловіки (інфографіка)
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