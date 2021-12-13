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Індексація з обмеженнями:
названа максимальна сума...

Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 06:49

Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума...

Пропонуємо до обговорення:
Максимальна сума, на яку може бути збільшена пенсія в результаті індексації з 1 березня 2023 року, становить 1500 гривень.

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Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня
R2
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