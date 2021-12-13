Максимальна сума, на яку може бути збільшена пенсія в результаті індексації з 1 березня 2023 року, становить 1500 гривень.
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Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня
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Додано: Сер 22 лют, 2023 06:49
Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума...
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Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня
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