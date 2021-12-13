Максимальна сума, на яку може бути збільшена пенсія в результаті індексації з 1 березня 2023 року, становить 1500 гривень.
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Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня
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Додано: Сер 22 лют, 2023 06:49
Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума...
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Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня
Додано: Сер 22 лют, 2023 11:09
Парадокс - есть ЗАКОН про индексацию пенсий и есть постановка КМУ, которая действует вместо закона. При индексации вначале съехали с 24% на 20%, потом установили, что не больше 1500 грн., а потом ещё и отменили надбавку за возраст при таком ограничении. В результате индексация вместо громких 24% получилась 10%. М ... да. Ничего не меняется в стране.
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