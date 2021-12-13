RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Індексація з обмеженнями:
названа максимальна сума...

Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 06:49

Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума...

Пропонуємо до обговорення:
Максимальна сума, на яку може бути збільшена пенсія в результаті індексації з 1 березня 2023 року, становить 1500 гривень.

Дивися повний текст
Індексація з обмеженнями: названа максимальна сума підвищення пенсій з 1 березня
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98758
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 11:09

Парадокс - есть ЗАКОН про индексацию пенсий и есть постановка КМУ, которая действует вместо закона. При индексации вначале съехали с 24% на 20%, потом установили, что не больше 1500 грн., а потом ещё и отменили надбавку за возраст при таком ограничении. В результате индексация вместо громких 24% получилась 10%. М ... да. Ничего не меняется в стране.
fima1737
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 13:43

Доброго дня!
Знаю, що війна, знаю, що важко, але, не можно так виставляти обмеження. Я попрацювала 52 роки, коли була молода працювала важко, підіймала промисловість. Але за своє життя практично нічого не маю тільки пенсію 10560 грн. Здоров'я погане, дуже багато йде грошей, щоб підтримати, те що залишилось.
Мені не доплачують за вік, бо трохи вийшла за обмеження, а зараз ще і індексацію хочуть зрізати на 560 грн. Якщо встановили замість 24 відсотків 20, той робіть, немає змоги встановіть іншій відсоток... Так не чесно, так нічого не міняється, нажаль.
Електроенергію в 4 раза з весни... А як жити?
Вимогаю, щоб дотримувались ЗАКОНА про індексацію пенсій.
lidia_pismenna_2017
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 15:00

"Згідно з документом, рівень підвищення для пенсій, призначених у 2020-2022 роках, становитиме 100 гривень. На такому ж рівні встановлена мінімальна сума підвищення для пенсіонерів, яким призначення відбулося раніше."

А це що за новина? Чому таке неподобство?
Odessit-investor
 
Повідомлень: 9
З нами з: 11.12.11
Подякував: 16 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 лют, 2023 16:18

Головне, що депутатам та наглядовим радам підвищили виплати.
А пересічним: "денег нет, но вы держитесь. Здоровья, хорошего настроения!"
Helicopter11
 
Повідомлень: 12
З нами з: 03.02.23
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Максимальна пенсія: як отримати
R2 » Пон 27 гру, 2021 14:53
3 1253
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 09:23
_hunter
Індексація заробітної плати: коли та за якими правилами...
R2 » Нед 09 січ, 2022 13:12
3 895
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 січ, 2022 16:56
moveton
Цьогоріч сума іноземних інвестицій буде рекордною за...
R2 » Пон 13 гру, 2021 10:56
1 473
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 10:57
gento44

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Айбокс Банк (200)
22.02.2023 17:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.